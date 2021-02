En cette période de COVID-19, Nike se lance dans la chaussure-chausson « mains-libres » avec Go FlyEase

Cette semaine, Nike a dévoilé quelques visuels et informations concernant son nouveau modèle de chaussures « mains libres » que vous pouvez mettre et enlever de manière intuitive sans vous baisser.

La marque s’est notamment offerte une belle visibilité dans le « Tonight Show » de Jimmy Fallon (voir plus bas).

Sans aucun mécanisme électronique, contrairement à la Nike Adapt, la Nike GO FlyEase dépourvue de lacets propose un modèle « easy on, easy off » qui s’utilise sans les mains. Une chaussure parfaite pour les athlètes du quotidien à la recherche de praticité, rapidité et confort.

Selon plusieurs médias américains dont CNBC, cette nouvelle chaussure Nike Go FlyEase sera mise en vente au prix de 120 dollars à partir du 15 février.

« Cette chaussure répond vraiment à notre vie actuelle impactée par la Covid », a déclaré Sarah Reinertsen, responsable de FlyEase chez Nike, à CNBC. « C’est une innovation que nous préparons depuis un petit moment … mais elle sort au bon moment, quand nous en avons plus que jamais besoin ».

Une annonce qui a évidemment fait beaucoup parler et qui permet à la marque au swoosh de travailler un peu plus son image de marque innovante.

La nouvelle chaussure de Nike a notamment eu les honneurs de Jimmy Fallon dans son émission « The Tonight Show ».