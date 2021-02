Le site de vidéos « Yoga Connect » s’engage pour une pratique sportive en ligne plus responsable

Fidèle à son esprit pionnier et conscient de l’impact de son activité sur l’environnement, Yoga Connect innove et s’engage pour une pratique sportive en ligne plus responsable à travers l’initiative « My GreenYoga » !

La consommation numérique, et notamment le visionnage de vidéos en ligne, a un impact grandissant sur les émissions de gaz à effet de serre, représentant 4% du total des émissions de GES dans le monde.

S’inscrivant dans le créneau « vidéos en ligne » (représentant 60% des flux de données en ligne au niveau mondial – Source : The Shift Project 2019), Yoga Connect prend sa part de responsabilité en tant qu’acteur du numérique en agissant pour le climat et en guidant au mieux la pratique en ligne de ses membres.

Réduire l’empreinte numérique de ses vidéos en ligne

Yoga Connect est le premier site de yoga en ligne français à s’engager à contribuer au climat en plantant des arbres – connus pour leur capacité d’absorption du carbone – au regard des émissions de CO2 générées par son site et le visionnage de ses vidéos en ligne.

Les forêts sont les poumons de notre planète, la reforestation reste l’un des meilleurs moyens pour lutter contre le réchauffement climatique, à condition de planter les bons arbres au bon endroit. C’est pourquoi Yoga Connect devient dans le même temps mécène de l’association Planète Urgence qui assurera la plantation de ces arbres dans les zones du monde les plus pertinentes, souffrant de la déforestation.

Planter des arbres est un premier pas. Mais Yoga Connect veut aller toujours plus loin en créant pour la première fois un cercle vertueux de pratiques en ligne éco-responsables et solidaires avec ses membres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par YOGA Connect (@yoga_connect)

Un parcours de récompenses vertueux pour chacun de ses membres

Pratiquer avec Yoga Connect, c’est être guidé et accompagné à distance par ses professeurs et voir ses efforts reconnus au fil de son parcours. Avec 7 paliers correspondant aux 7 chakras du yoga, les membres de Yoga Connect reçoivent au fur et à mesure de leur pratique des conseils et des récompenses durables qui viennent saluer leur engagement sportif.

Par exemple le Chakra 1 « Muladhara », dit « Chakra racine » évoque les notions de fondations et de stabilité. Pour chaque membre atteignant ce premier palier, Yoga Connect plante un arbre supplémentaire, symbole de l’enracinement et de cette vitalité puisée dans la terre. Chaque palier franchi donne lieu à une nouvelle récompense/ surprise dans ce même état d’esprit, et est l’occasion de rappeler une bonne pratique numérique (choisir un moteur de recherche

La charte « My Green Yoga » de Yoga Connect

Parce que l’impact de nos actions est toujours plus fort si l’on s’engage collectivement, Yoga Connect a développé la charte « My Green Yoga » pour une pratique en ligne plus responsable. Composée de 7 mantras, la charte propose aux membres Yoga Connect conseils et best practices lorsqu’ils pratiquent sur la plateforme… Téléchargement des séances (plutôt que streaming en live des vidéos), mise en favori du site Yoga Connect pour réduire les recherches, suppression des emails Yoga Connect une fois qu’ils sont lus… la plateforme souhaite inspirer ses membres en les aidants à réduire leur empreinte numérique à ses côtés et créer un cercle vertueux.

L’offre Yoga Connect

Yoga Connect propose aujourd’hui près de 600 séances vidéo et 20 types de pratiques, dispensés par 30 professeurs experts certifiés et reconnus internationalement.

Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des bienfaits du yoga, Yoga Connect propose 3 types d’abonnements :

Pack Mensuel à 18 euros/mois avec accès illimité aux vidéos et sans engagement

Pack Découverte à 48 euros pour 3 mois avec accès illimité aux vidéos

Pack Vital à 170 euros l’année avec accès illimité aux vidéos

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur myyogaconnect.com