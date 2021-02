Droits TV – OM-PSG sera diffusé sur Canal+ et Téléfoot

En fin de journée, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé avoir retenu l’offre de Canal+ pour la diffusion du match Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain ce dimanche 7 février.

Outre Canal+, Téléfoot co-diffusera également le classico français. Suite à l’appel d’offre infructueux des lots de Médiapro en début de semaine, la LFP a consulté le marché aujourd’hui pour l’une des affiches de la Ligue 1 Uber Eats.

« La LFP tient à remercier les groupes M6, TF1 et France Télévisions qui se sont positionnés sur cette rencontre en proposant à la LFP des offres de très grande qualité » précise le communiqué de la ligue.

https://twitter.com/telefoot_chaine/status/1357035025112399872

La visibilité de diffusion de la L1 ne va pas plus loin que ce WE. Le deal de diffusion entre la LFP et MediaPro (Telefoot) couvre la J24 jusqu’au Classique #OMPSG inclu mais pas au-delà. Ça va négocier sec encore dans les prochains jours. #DroitsTV @RMCsport

— Loïc Briley (@loicbriley) February 3, 2021