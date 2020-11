La nouvelle offre OTT sportive australienne « Stan » muscle son catalogue de droits avec Roland-Garros, Wimbledon et Rugby Australia

Ce matin, la Fédération Française de Tennis (FFT) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de diffusion de 3 ans (2021-2023) en Australie pour Roland-Garros. Channel Nine va succéder à Fox Sports et SBS.

Outre le Grand Chelem parisien, 9Network a également fait l’acquisition des droits de Wimbledon après ceux négociés avec Rugby Australia.

« Nous nous félicitons de ce partenariat avec la Fédération Française de Tennis et sommes ravis de faire entrer Roland-Garros dans l’offre de Nine. Grâce à notre stratégie multi-plateformes incluant STAN Sport, 9Now et nos chaînes gratuites, ainsi que nos supports « presse » et « radio », ce grand tournoi atteindra un nombre d’Australiens sans précédent. Notre pays possède une riche histoire tennistique. Ces partenariats avec Roland-Garros, Wimbledon et l’Open d’Australie font de Nine le rendez-vous incontournable pour suivre les tournois du Grand Chelem », explique Brent Williams, Directeur des sports de Nine, dans un communiqué.

Roland-Garros et Wimbledon bénéficieront d’un couverture en clair sur Channel Nine et d’une diffusion sur la plateforme OTT Stan qui lance une offre sportive payante dès l’année prochaine. Le même modèle sera également en place en France dès le prochain « Roland » avec l’arrivée d’Amazon aux côtés de France Télévisions.

Outre les deux tournois de tennis, Stan Sport diffusera également des matchs de rugby après la signature d’un contrat de 3 ans avec Rugby Australia. Un contrat à 100 millions de dollars sur 3 saisons qui permettra à Stan de diffuser notamment le Super Rugby. Une compétition qui sera également diffusée en clair sur 9, une première.