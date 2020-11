22 agences de voyages retenues pour la Coupe du Monde de Rugby France 2023

La prochaine Coupe du Monde de Rugby organisée en 2023 en France pourra-t-elle accueillir des supporters du monde entier ? Soyons optimistes. L’objectifs de France 2023 est de pouvoir accueillir 600 000 visisiteurs étrangers.

Cette semaine, l’organisation a dévoilé la liste des agences de voyages officielles qui pourront vendre des packages incluant des billets de matchs.

Dans le détail, 22 agences de 13 pays différents ont été retenues par le Groupe Couleur qui détient les droits exclusifs du programme voyages de la Coupe du Monde 2023. Plus de 100 agences ont répondu à la consultation lancée en début d’année.

« Les Agences de Voyages Officielles auront accès pour la première fois à une « banque d’expériences » co-construite avec les acteurs publics locaux, recensant l’offre touristique innovante des territoires (visites de vignobles, visites à vélo…). Ainsi, l’impact positif de France 2023 se traduit en impact touristique pour le pays » précise le communiqué.

Coupe du Monde de Rugby France 2023 – Les Agences de Voyages Officielles

– Afrique du Sud : Edusport, SA Rugby Travel, Sportsnation

– Allemagne : P1 Hospitality

– Argentine : Tower Travel

– Australie : Gullivers Sport Travel, Keith Prowse Travel, Sportsnet® Holidays, Wallabies Travel

– Chine / Hong Kong : BH Hospitality

– Espagne : VB Sports by Grupo Viajabien

– Etats-Unis : USA Eagles Tours

– France : Couleur Rugby

– Irlande : Killester Travel

– Japon : Nippon Travel Agency, STH Japan, Tobu Top Tours

– Nouvelle-Zélande : All Blacks Tours

– Pays Bas : P1 Hospitality

– Royaume-Uni : England Rugby Travel, Gullivers Sports Travel, MSG Tours, Sportsbreaks.com

« Parce qu’une Coupe du Monde de Rugby, c’est parfois le voyage d’une vie, je me félicite de l’annonce des Agences de Voyages Officielles. Elles vont permettre aux supporteurs du monde entier de planifier leur séjour en 2023 et de profiter, en plus des matchs, de tous les attraits de la France. C’est une perspective très positive qui s’offre aux fans. » a ajouté Claude Atcher, Directeur Général de France 2023.

Les offres des agences seront affinées après le tirage au sort du 14 décembre 2020 et à la suite de l’annonce du calendrier officiel des matchs au 1er trimestre 2021. La commercialisation débutera à partir du mois de mars 2021.