Paris 2024 – Louis Vuitton sera bien visible lors des podiums avec un plateaux des médailles à ses couleurs

Hier, LVMH a dévoilé les plateaux des médailles ainsi que la tenue des volontaires qui participeront aux podiums et à la « cérémonie des vainqueurs ».

Chose plutôt rare, une marque sera clairement identifiable sur les sites de compétitions lors de la remise des médailles. En effet, les plateaux conçus par Louis Vuitton sont parés de Damier, la toile

historique de la Maison et reconnaissable aujourd’hui du grand public. Car lors des retransmissions, l’un des seuls partenaires du CIO et des JO qui est clairement visible est l’horloger Omega.

Comme l »écrit L’Equipe.fr, « le damier figurant sur le plateau est ainsi effet considéré par le CIO comme un élément de design et non comme une marque ». Sur ces plateaux, la marque Louis Vuitton n’apparaît pas.

Dans le détail, l’intérieur des plateaux médailles Louis Vuitton est recouvert de cuir noir mat. Chaque plateau pourra accueillir de 2 à 6 médailles. Des médailles dessinées par le joaillier Chaumet appartenant à LVMH.

Et les tenues ?

Pour les volontaires qui apporteront les médailles, LVMH a confectionné des tenues spécifiques qui rendent « hommage aux silhouettes des années 20, marquées par la naissance du sportswear, l’affirmation du féminisme et l’apparition des premiers styles unisexes. »

Au total, ils seront 515 volontaires sélectionnés par Paris 2024, regroupant des femmes et des hommes issus des fédérations sportives de toute la France, à occuper ce poste. La tenue unisexe est composée d’un polo, d’un pantalon ample et d’un gavroche, mythique couvre-chef français. Un coffret de produits Fenty Beauty leur sera également remis avec des conseils s’ils souhaitent se maquiller pour l’occasion.

« Ces tenues et ces plateaux incarnent la même ambition depuis le début de notre partenariat avec Paris 2024 : apporter tout notre savoir-faire et le meilleur de notre créativité à chaque instant pour être l’artisan de toutes les victoires » commente Antoine Arnault, Image & Environnement LVMH, dans un communiqué. A travers cette contribution pour la Cérémonie des vainqueurs, nous mettons en lumière le travail de nos artisans et d’associations avec lesquelles nous travaillons pour accompagner les athlètes dans un moment de postérité qui sera l’un des plus beaux moments de leur carrière et un souvenir pour la vie. Comme pour chacune de nos réalisations, nous éprouvons une grande fierté de pouvoir de nouveau contribuer à rendre ces Jeux Olympiques et Paralympiques encore plus créatifs et durables, à l’image de nos engagements sur ces tenues et en matière de circularité créative pour une société respectueuse de l’environnement. ».

