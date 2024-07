Les marques et l’ordre de passage de la Caravane Publicitaire du Tour de France 2024

Pour ce Tour de France 2024 qui s’est élancé de Florence en Italie et s’achèvera à Nice en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024, les annonceurs ont une nouvelle fois répondu présent dans la Caravane Publicitaire.

Cette année encore, le public français et étranger se déplacera en masse pour applaudir les coureurs du Tour de France 2024 et glaner quelques objets publicitaires, les fameux goodies distribués par la Caravane Publicitaire.

Evènement dans l’évènement, la Caravane publicitaire est l’une des motivations premières de la venue des spectateurs au bord de la route pour voir passer la Grande Boucle. Un ingrédient incontournable de la « Fan Experience » du Tour de France qui participe à sa popularité.

Comme nous le précise A.S.O., voici l’ordre de passage des différents cortèges qui s’étalent sur une dizaine de kilomètres et mobilisent plus de 500 caravaniers. Cette année encore, c’est E.Leclerc qui aura le plus gros dispositif avec un total de 11 véhicules.

Les 33 marques et l’ordre de passage de la Caravane 2024

LCL (7 véhicules)

(7 véhicules) Gendarmerie (3)

(3) Skoda (7)

(7) Tourtel Twist (6)

(6) FDJ (8)

(8) Continental (5)

(5) Haribo (4)

(4) Sécurité Routière (2)

(2) MCC (4)

(4) E.Leclerc (11)

(11) Cofidis (2)

(2) Le Gaulois (8)

(8) TikTok (2)

(2) Krys (5)

(5) Lesieur & Puget (6)

(6) NVO / CGT (2)

(2) Cochonou (7)

(7) FNSEA (3)

(3) IBIS Style & Budget (4)

(4) Mondial Relay (4)

(4) La Vache qui Rit (4)

(4) XTRA (5)

(5) Senseo (5)

(5) Ecosystèm (4)

(4) Parc Astérix (4)

(4) Century 21 (6)

(6) Béarn-Pyrénées (4)

(4) Biofreeze (3)

(3) Sapeurs-Pompiers (6)

(6) FO (2)

(2) TotalEnergies (2)

(2) Département du Nord (2)

(2) PQR

Orangina (4)

En véritable star du Tour de France, la Caravane dispose de ses propres comptes sur les réseaux sociaux, notamment Instagram.

Travailler sur le Tour de France et dans la caravane du Tour de France, le job d’été de rêve selon vous ?

Ouai ouai ouai ! 🐛👯‍♀️🪩

Une ambiance de dingue ce matin sur la ligne de départ !! 🤩#LaCaravane #TDF2024 📸 A.S.O./ @AurelienV_Photo pic.twitter.com/dSaQU4b83x — La Caravane du Tour (@CaravaneduTour) July 3, 2024

