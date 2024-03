Paris Basketball – La marque « Pizza Delamama » développée par Mister V nouveau sponsor visible au dos du maillot

En fin de semaine dernière, le Paris Basketball a annoncé la signature d’un partenariat avec Pizza Delamama, la marque développée par Mister V et A&R Studios (Universal Music France).

Dans le cadre de cet accord, Pizza Delamama s’affiche désormais sur le dos du maillot du club parisien jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 de Betclic Elite.

« Élaboré par l’équipe de Mister V, A&R Studios, l’agence Yard et Paris Basketball, ce partenariat s’inscrit dans la volonté du Paris Basketball de construire une approche disruptive pour le développement de son projet et la mise en valeur du basketball à Paris, en France et en Europe » explique le communiqué.

Nadir est prêt 🤌🍕 pic.twitter.com/N8VjRGpBgb — Paris Basketball (@ParisBasketball) March 23, 2024

« Ce partenariat est une nouvelle brique dans la construction d’une image forte et innovante pour Paris Basketball. Yard accompagne le club depuis ses débuts pour proposer une approche marketing qui colle aux aspirations d’une nouvelle génération de fans de basketball et de culture sport. » explique Tom Brunet, General Manager de Yard, dans un communiqué.

https://www.instagram.com/p/C4yRphdsRnF/

Lancée en 2022, la marque de pizzas surgelées revendique 6 millions de pizzas vendues.

