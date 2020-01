L’agence Com’Over passe en mode US en accompagnant le premier NBA Paris Game

Vendredi, la NBA organise son premier match de saison régulière en France après l’épisode londonien ces dernières années. Un rendez-vous important pour l’agence française Com’Over qui accompagne la NBA en France sur le volet relations presse et influence depuis 2011.

Pour David Drahy, Fondateur de Com’Over, le match Hornets – Bucks de vendredi représente certainement une forme d’aboutissement, lui qui accompagne depuis plus de quinze ans la ligue américaine de basketball dans sa conquête du territoire français.

Au programme de cette semaine intense (14 partenaires se sont associés au match), des interviews médias avec des légendes NBA, des entraînements des Hornets et des Bucks en partie ouverts à la presse, les programmes jeunesse et sociétaux de la NBA (Jr. NBA, Challenge Benjamins et le programme Sport Journalism Program), une table ronde avec Adam Silver, des conférences de presse d’avant et après-match ou encore la zone mixte.

Retour sur la journée @JrNBA d'hier! Des élèves des alentours ont pu profiter d’entraînements en anglais par des coachs NBA. @Gatorade x @UNSS x @FFBasketball pic.twitter.com/9iPUniDo1Q — NBA France (@NBAFRANCE) January 22, 2020

Ajoutons que Com’Over accompagne également différentes activations de 3 de ses clients, Beats by Dre, New Era et NBA 2K, en cette semaine de basket US à Paris.