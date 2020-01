Le trophée NBA aura lui aussi sa malle Louis Vuitton

A deux jours du NBA Paris Game 2020, la NBA profite de sa venue en France pour officialiser la signature d’un partenariat pluriannuel avec Louis Vuitton.

Dans le cadre de cet accord, Louis Vuitton proposera une malle officielle sur-mesure pour le trophée Larry O’Brien. Un partenariat qui s’inscrit dans la continuité de ce que fait la maison de luxe avec de nombreux autres évènements sportifs comme la Coupe du Monde de la FIFA, Roland-Garros ou encore le dernier championnat du monde eSport de League of Legends disputé à Paris.

« Louis Vuitton et la NBA sont tous deux de véritables icônes et leaders dans leur domaine respectif, et cette collaboration promet des moments exceptionnels qui forgeront des souvenirs historiques » précise Michael Burke, PDG de Louis Vuitton, dans un communiqué.

Ajoutons que dans le cadre de ce partenariat avec la NBA, Louis Vuitton proposera une collection capsule en édition limitée.