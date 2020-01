Qui sont les 14 sponsors du NBA Paris Game 2020 ?

Vendredi, la NBA organise son premier match de saison régulière en France. Un évènement organisé à l’AccorHotels Arena qui a séduit de nombreux partenaires, 14 au total.

Au premier rang des sponsors du match disputé à Paris, on retrouve beIN SPORTS. Le diffuseur officiel de la NBA s’est rapidement associé à cette affiche en tant que Presenting Partner. Les autres partenaires sont Beats by Dr. Dre (Beats), Fanatics, Foot Locker, Gatorade, Nike, ParionsSport, SAP, Tissot, 2K ainsi que des partenaires promotionnels tels qu’Accor, La Banque Postale, Pringles et Yop.

« Nous remercions tous nos partenaires pour leur collaboration à travers de nombreuses activités passionnantes permettant d’engager les fans tandis que Paris se réjouit déjà de célébrer la NBA et d’accueillir les fans de basket-ball du monde entier. » a commenté la vice-présidente des partenariats de la NBA EME, Vandana Balachandar, dans un communiqué.

Le jour du match ou encore à la NBA House (23 au 26 janvier), les partenaires de l’évènement parisien proposeront de nombreuses activations à destination des fans de basket. Foot Locker s’offrira notamment une belle visibilité à « l’entrée VIP du NBA Paris Game 2020 » avec un tapis noir et blanc aux couleurs de l’enseigne. Pendant la rencontre, Beats by Dre sponsorisera le moment karaoké. On peut également citer Nike qui surfe sur le NBA Paris en sortant une collection capsule. De son côté, ParionsSport (FDJ), partenaire du NBA London il y a un an, profitera de l’évènement « à domicile » pour faire gagner des places ou encore enrichir l’expérience des fans à la NBA House.

