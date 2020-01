Unibet renforce son engagement auprès du PSG jusqu’en 2023

Hier, le Paris Saint-Germain a officialisé l’extension de son contrat avec Unibet jusqu’en 2023. Fournisseur Officiel du club depuis 2018, Unibet renforce son engagement en passant au rang de Partenaire Officiel.

En poursuivant l’aventure, Unibet compte bien capitaliser sur la puissance médiatique du club pour travailler son image de marque et sa notoriété cette fois-ci au delà de la France, notamment aux USA et en Australie. Outre-Atlantique, Unibet, marque du Groupe Kindred, nourrit de nouvelles ambitions depuis les nouvelles réglementations sur le betting dans certains Etats.

« Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec le Paris Saint Germain au niveau international. Depuis plus d’un an, nous avons réalisé de grandes campagnes de communication qui ont remporté un grand succès auprès des fans de football » précise Mathieu Drida, France General Manager de Kindred, dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que la prolongation de notre accord avec le Paris Saint-Germain nous permettra de renforcer notre position en France et de faire rayonner notre marque Unibet en Europe et au-delà. »