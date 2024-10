L’agence LaSource va accompagner Camb.AI dans son développement en Europe et notamment en France

Pour se développer en Europe et notamment sur le territoire français, la société Camb.AI spécialisée dans la traduction de contenu vidéo en direct va travailler avec l’agence LaSource.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Camb.AI et de représenter leurs solutions dans l’industrie du sport et du divertissement. Leurs modèle d’IA et leurs capacités linguistiques avancées s’alignent parfaitement sur les besoins actuels en matière d’engagement des audiences internationales, de manière plus personnalisée et plus percutante. Ce partenariat marque le début d’un nouveau chapitre pour la création de contenus multilingue. » précise Jean-Baptiste Alliot, CSO chez LaSource, dans un communiqué.

Camb.AI propose une plateforme capable de doubler des contenus live dans plus de 140 langues à l’aide de son modèle d’IA exclusif. La startup basée à Dubai a récemment travaillé avec l’Open d’Australie pour la traductions des interviews d’après-match en direct. Elle a également été utilisé par la MLS pour créer le premier flux multilingue de football professionnel en direct.

« Notre vision a toujours été de rendre le contenu universellement accessible, et ce partenariat avec LaSource nous permettra d’avoir un impact tangible dans le sport. L’industrie du sport est axée sur l’engagement des fans à travers le monde, et nous sommes ravis de travailler avec LaSource pour faire passer notre technologie de traduction et de reconnaissance vocale alimentée par l’IA à un niveau supérieur. » ajoute Avneesh Prakash, CEO de Camb.AI.