Airbnb offre un séjour dans la maison d’enfance d’Antoine Dupont

L’entreprise Airbnb poursuit ses offres d’expériences inédites liées au sport et cette fois-ci, Antoine Dupont est de la partie !

Dormir dans la maison familiale du champion olympique de rugby à 7, visiter sa chambre d’enfance, déguster avec lui des produits du Sud Ouest ou encore admirer ses maillots et ses plus beaux trophées (dont la médaille d’or de Paris 2024)… En résumé, voilà ce que propose Airbnb les 22, 23 et 24 octobre prochains, lors des vacances de la Toussaint !

En famille ou entre amis, Airbnb permet à 6 personnes maximum d’être en « immersion dans le cocon familial » d’Antoine Dupont.

Les demandes de réservation sont ouvertes à partir du 14 octobre, 18h. Les chanceux seront ensuite invités, tous frais payés, à Castelnau-Magnoac et auront même la chance de rencontrer le capitaine du XV de France avant de repartir avec un cadeau spécial remis par Monsieur Antoine Dupont lui-même.

« Nous sommes enchantés d’accueillir Antoine Dupont dans notre communauté d’hôtes sur Airbnb et de proposer un séjour authentique dans sa ville natale. C’est une occasion unique pour les français de rencontrer un champion aux valeurs inspirantes, et de découvrir ses racines familiales » précise Clément Eulry, Directeur général pour la France chez Airbnb. « Ce séjour reflète notre engagement à créer des moments inoubliables et à favoriser des rencontres authentiques entre les hôtes et les voyageurs à travers la France. »

Peu avant la Coupe du Monde de Rugby 2023, Antoine Dupont nous confiait dans une interview « J’ai réhabilité le domaine familiale (Domaine de Barthas) avec mon frère, on a réouvert en 2021 avec un gros chantier, on l’a fait avec le coeur. » En prime, c’est donc dans une bâtisse flambant neuve que se déroulera le séjour. On ne sait pas si ce projet était prévu depuis tout ce temps, mais Airbnb, partenaire du CIO, a sauté sur l’occasion.

D’autant plus que cette expérience fait suite à d’autres concours organisés par Airbnb autour du sport comme le séjour au musée Ferrari à Maranello ou la nuit dans le musée d’Orsay avec vue sur la Seine et la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

