L’Agence nationale du Sport récupère le dossier des Centres de Préparation des Jeux (CPJ)

Hier, l’Agence nationale du Sport a officialisé la prise en main du dossier de la réalisation des Centres de Préparation des Jeux (CPJ) pour Paris 2024.

Le « protocole pour des Jeux Olympiques et Paralympiques ambitieux pour toute la France » alloue pour les sites d’entrainements et les bases avancées (Centres de préparation aux Jeux) une enveloppe de 90 millions d’euros, dont 20 millions d’euros spécifiques dédiés auxdits CPJ et exclusivement financés par l’Etat.

« Initialement fléchés vers le budget de la SOLIDEO, il a été acté que les crédits de ce programme d’investissement, seraient alloués à l’Agence nationale du Sport » précise le communiqué.

Ces centres sportifs doivent offrir aux délégations olympiques et paralympiques françaises et étrangères, la possibilité de s’entraîner en France dans des conditions optimisées au cours de la période qui s’étend des Jeux de Tokyo à ceux de Paris 2024.

« Le choix des bénéficiaires sera opéré après examen par un comité de pilotage spécifique présidé par le directeur général de l’Agence, comprenant deux représentants du Ministère chargé des Sports, un représentant de la SOLIDEO, un représentant du comité d’organisation Paris 2024, un représentant de la Délégation Interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP), un représentant de l’association des services déconcentrés de l’Etat chargé des sports et de deux représentants de l’Agence, dont un représentant du Pôle de la Haute Performance » ajoute le communiqué.