Activation – Hisense dévoile sa nouvelle publicité avec des joueurs du PSG miniaturisés

Partenaire du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison 2020-2021, Hisense lance sa nouvelle campagne de communication « Live Bold » mettant en scène quelques joueurs du club parisien.

Au casting du spot vidéo publicitaire destiné au digital, on retrouve Neymar Jr, Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera et Presnel Kimpembe.

5 joueurs du PSG qui ont été miniaturisés et intégrés aux côtés de produits de la marque d’électroménager.

« En présentant quelque chose de vraiment unique, comme de miniaturiser les joueurs, nous avons permis aux produits d’être les héros du film et aux joueurs de présenter nos fonctionnalités et technologies plus en détail » commente Candy Pang, Global General Marketing Manager de Hisense International, dans un communiqué. « Nous souhaitons que le public examine dans le détail nos produits, en discerne leurs mérites et réalise qu’il s’agit du choix le plus intelligent à faire lorsque qu’il aura besoin de nouveaux téléviseurs ou d’appareils électroménagers »