Interview -Decathlon nouveau partenaire officiel de la NBA

Ce matin, Decathlon et la NBA ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel.

Dans le détail, l’enseigne de distribution et de création de produits devient partenaire officiel de la NBA sur l’ensemble des territoires à l’exception de l’Amérique du Nord. Un contrat de merchandising qui est une grande première pour Decathlon avec une ligue de sport professionnel nord-américaine.

A travers ce partenariat, c’est la marque de basketball « Tarmak » lancée il y a quelques années par Decathlon qui sera associée aux différentes collaborations produits.

« Nous proposerons 76 références aux couleurs de la NBA et de 9 franchises. »

« Les produits Tarmak ont plu et ont été sélectionnés par la NBA. Au total, nous proposerons 76 références aux couleurs de la NBA et des franchises. Nous en avons choisi 9, celles qui nous paraissaient les plus intéressantes et tendances » nous précise Thomas Senez, Media Relations pour Tarmak.

« Il y aura des produits aux couleurs des Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Houston Rockets et New York Knicks. 4 typologies de produits seront concernées par ce cobranding. L’underwear, le maintien musculaire, la protection et les chaussures. La gamme sera disponible pour les hommes et juniors avec des prix qui varieront de 15€ à 95€ pour la chaussure performance. »

En exclusivité, SBB vous dévoile 4 visuels des produits Tarmak X NBA !

On est très fier de vous annoncer qu’on devient partenaire officiel de la @NBA 🔥 pic.twitter.com/snn8k3DJ8u — Decathlon (@Decathlon) January 21, 2021

Pour accompagner ce partenariat, Decathlon misera notamment sur une stratégie digitale incluant une soixantaine d’influenceurs en Europe. « Une vidéo est en cours de production, on espère pouvoir la tourner dans les semaines à venir » ajoute Thomas Senez. « Le 12 février, nous lançons l’offre en précommande sur la base du premier arrivé premier servi. Début mars, les produits seront mis en vente. Dans les magasins, nous aurons un merch spécifique sur la gamme NBA »

« Au début du lancement de la marque Tarmak il y a 4 ans, notre rêve était de travailler avec la NBA. Rapidement, les produits sont montés en technicité, nous avons triplé le chiffre d’affaires de la catégorie basket en 4 ans. Nous étions 12 au démarrage de Tarmak aujourd’hui nous sommes environ 35 ».

« Nous avons triplé le chiffre d'affaires de la catégorie basket en 4 ans »

Avec cette annonce de partenariat avec la NBA, basé sur du licencing et cobranding, Decathlon et sa marque Tarmak nourrissent-ils dorénavant d’autres ambitions dans le basket ? Tarmak va-t-elle se lancer dans la signature de contrat équipementier avec des joueurs ? « A cours ou moyen terme, on ne vise pas à signer avec un joueur NBA et le voir évoluer avec une paire de basket Tarmak. Ce n’est pas dans la stratégie de Decathlon. Avec la NBA, nous voulons développer des produits, assoir notre crédibilité tout en élargissant notre cible en la rajeunissant. «

« A cours ou moyen terme, on ne vise pas à signer avec un joueur NBA et le voir évoluer avec une paire de basket Tarmak »

Pour la NBA, ce contrat est une nouvelle illustration de son pouvoir d’attractivité global. Outre l’aspect financier, cette association d’image permet à la ligue de s’exposer dans le monde entier à travers plus de 1 200 magasins Decathlon. « Nous sommes ravis de nous associer à Decathlon, un leader de la vente d’articles de sport avec une empreinte mondiale », ajoute Steve Griffiths, directeur des partenariats mondiaux de la NBA EME, dans un communiqué. « Grâce à ce partenariat, les fans de la NBA et les joueurs de basket-ball du monde entier auront accès à une gamme excitante et innovante d’équipements pour les aider à entrer dans le basket ».