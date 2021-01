Droits TV – La Ligue Nationale de Rugby (LNR) lance son appel d’offres du TOP 14 pour le cycle 2023-2027

Alors que la Ligue de Football Professionnel (LFP) vient de lancer un nouvel appel d’offres concernant les lots déchus de Mediapro (Téléfoot), la Ligue Nationale de Rugby (LNR) vient d’annoncer qu’elle lançait son appel d’offres concernant les droits TV du TOP 14 sur le cycle 2023-2027.

En pleine crise sanitaire et économique, les clubs sportifs professionnels sont plongés dans une incertitude pesante. « Nous travaillons sur cet appel d’offres depuis plusieurs mois, parce que nous avons besoin de nous projeter dans l’avenir et de permettre aux clubs et à la LNR de travailler avec davantage de sérénité et de visibilité, d’autant plus dans le contexte d’incertitude actuel lié à la crise sanitaire et de ses conséquences économiques. La perspective de la Coupe du Monde 2023 ouvre de grandes opportunités d’exposition et de valorisation de notre sport. Le TOP 14 est le championnat le plus attractif au monde et une magnifique vitrine du rugby de clubs et de la formation française » précise Paul Goze, Président de la LNR, dans le communiqué.

Rappelons que dans le cadre du contrat de diffusion actuel portant jusqu’à la fin de la saison 2022-203, Canal + possède l’intégralité des droits (97M€ par saison) avec en plus France 2 qui diffuse la finale en clair.

Quels avantages peut tirer Canal+, le diffuseur historique du TOP 14, de cet appel d’offres lancé en pleine crise des droits TV du football professionnel ?

TOP 14 : Un minimum de 105M€ par saison demandé

Pour ce nouvel appel d’offres, la LNR a constitué 3 lots (packs) pour les droits TV du TOP 14 sur 2023-2027 (4 saisons). Au total, la Ligue Nationale de Rugby espère empocher un minimum de 105 millions d’euros par saison si on s’en tient aux prix de réserve fixés (75M€ pour le pack 1 / 27M€ pour le pack 2 / 3M€ pour le pack 3). « Les offres des candidats sont attendues le 1er mars 2021 » précise la LNR.

L’appel d’offres est composé de 3 Packs : les 2 premiers portent sur les droits de diffusion de matches en direct et intégralité et de magazines, et le troisième sur la couverture de la compétition sous forme d’extraits en quasi-direct et de résumés. Un produit, qui pour la Ligue 1 a été acheté par Free.

« Continuer à développer la visibilité du TOP 14 auprès de sa communauté de fans et auprès de nouveaux publics »

« La structuration de l’appel d’offres propose aux acteurs du marché des offres claires et très attractives, et répond à notre objectif de continuer à développer la visibilité du TOP 14 auprès de sa communauté de fans et auprès de nouveaux publics, en intégrant notamment de nouveaux formats de diffusion » ajoute Emmanuel Eschalier, Directeur Général de la LNR.

Droits TV – TOP 14 : Le détail de l’appel d’offres 2023-2027

Pack 1 (Prix de réserve de 75 millions d’euros)

Le Pack 1 contient les droits de diffusion en direct :

Pendant la saison régulière :

– des matches décalés de choix 1, de choix 2 et de choix 4,

– des matches non décalés de choix 6 et de choix 7 pour une exploitation sous forme de multiplex,

– des droits de diffusion de l’ensemble des matches de la 26ème et dernière Journée sous forme de- multiplex

Pendant la phase finale :

– du match de choix 1 des barrages,

-des deux demi-finales

– de la finale.

Le Pack 1 offre également le droit de diffuser un magazine hebdomadaire avec une priorité de choix entre le magazine du samedi et le magazine du dimanche. Le Pack 1 dispose également de journées événementielles sous forme de « TOP Matchs ». Dans le cadre de la programmation de ses matchs décalés de choix 1, le diffuseur du Pack 1 bénéficie de la faculté de programmer les 6 meilleurs matchs de son choix, les « TOP Matchs », en demandant à la LNR de les positionner à des dates précises dès l’élaboration du calendrier. Le Pack 1 donne également le droit de diffuser la Nuit du Rugby et le TOP 14 Access Match.

Ainsi, le Pack 1 permet de proposer « le meilleur du TOP 14 » en s’appuyant sur les meilleures affiches à chaque journée de saison régulière et à chaque tour de la phase finale. Le diffuseur du Pack 1 disposera d’une offre, avec les meilleurs matchs, les multiplexes et un magazine, en mesure de faire vivre les moments les plus forts de l’expérience TOP 14 tout au long de la saison. Chaque week-end, il dispose de 4 cases horaires différentes pour diffuser les matches.

Pack 2 (Prix de réserve de 27 millions d’euros)

Le Pack 2 contient les droits de diffusion en direct et en intégralité :

Pendant la saison régulière :

– des matches décalés de choix 3 et de choix 5,

– des matches non décalés de choix 6 et de choix 7 ; et

Pendant la phase finale :

– du match de choix 2 des barrages,

– du match de choix 2 des demi-finales,

– de la Finale.

Le Pack 2 offre également le droit de diffuser un magazine hebdomadaire, programmé soit le samedi, soit le dimanche.

Le Pack 2 dispose également de journées évènementielles sous forme de « TOP Days ». Le diffuseur du Pack 2 choisira, dès la publication du calendrier, 5 Journées de son choix, les « TOP Days » lors desquelles il diffusera l’ensemble des matches en direct et en intégralité (en co-diffusion avec le diffuseur du Pack 1 pour les matches de choix 1, 2 et 4).

Ainsi, le Pack 2 offre une couverture complète du TOP 14 sur l’ensemble de la Saison. Avec 4 matchs en direct et en intégralité à chaque journée de saison régulière, 5 TOP Days à l’occasion desquels il diffuse tous les matchs, un magazine et le suivi de la phase finale à chaque tour, son diffuseur disposera de tous les ingrédients pour proposer une offre couvrant l’ensemble des clubs et s’adressant à l’ensemble des fans du TOP 14.

Pack 3 (Prix de réserve de 3 millions d’euros)

Les droits quasi-direct permettent de proposer les 182 matchs de la saison régulière, le TOP 14 Access match et les 5 matchs de la phase finale pour une exploitation sous forme d’extraits en quasi-direct pendant les matches, et à l’issue des matches les résumés et meilleurs moments de chaque rencontre pour une exploitation à la demande.

Les droits quasi-direct pourront être attribués :

– soit sous la forme d’une extension de droits en quasi-direct des Packs 1 et 2, permettant aux diffuseurs de ces packs de les exploiter pour les matches de leur pack,

– soit à un autre attributaire sous la forme d’un pack comprenant l’ensemble des matches.