Larry Tanenbaum (Président de Kilmer Sports Ventures) : « Je sais ce que l’AS Saint-Étienne représente pour sa communauté et pour le football français »

Aujourd’hui, l’AS Saint-Étienne a annoncé des discussions exclusives avec le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures en vue de la vente du club.

« Après plusieurs semaines de discussions, les actionnaires de l’ASSE ont annoncé aujourd’hui être entrés en négociations exclusives avec le président de Kilmer Sports Ventures Ivan Gazidis en vue de procéder à la vente de l’intégralité des actions d’ASSE Groupe. Kilmer Sports Ventures est un groupe familial canadien appartenant à Larry Tanenbaum » explique le communiqué des Verts. « La vente doit être entérinée dans les prochaines semaines, une fois complétées les obligations d’information et de consultation des parties prenantes et autorités compétentes. »

Une dose de sports US à l’ASSE ?

Dans le sport professionnel, Kilmer Group est notamment actionnaire de MLSE (Maple Leaf Sports and Entertainment) à hauteur de 25%, une structure valorisée à plus de 8 milliards de dollars et qui détient notamment les franchises NHL et NBA de Toronto (Maple Leafs et Raptors).

« Je sais ce que l’AS Saint-Étienne représente pour sa communauté et pour le football français : bien plus qu’un club, c’est le cœur battant d’une ville et de sa région. Aujourd’hui, nous voulons aider le club à continuer à progresser tout en respectant, en préservant et en promouvant, son identité et son impact positif sur son territoire » précise Larry Tanenbaum, Président de Kilmer Sports Ventures, dans le communiqué. « L’histoire du club, ses supporters, ses racines, ainsi que la qualité du travail mené par l’équipe actuelle sont autant de forces qui nous ont convaincues de nous engager auprès de l’AS Saint-Étienne. Allez les Verts ! »

Récemment, Kilmer Sports Ventures, nouvelle division du groupe Kilmer, a annoncé la nomination d’Ivan Gazidis au poste de président. Ce dernier, ancien joueur professionnel de football connait bien l’environnement en tant qu’ancien dirigeant d’Arsenal FC ou encore de l’AC Milan.

« En tant qu’amoureux du football, le nom de Saint-Étienne représente quelque chose d’extrêmement puissant. Je suis extrêmement enthousiaste et fier d’avoir l’opportunité de m’engager auprès d’un club légendaire, en ayant pleinement conscience de la responsabilité que cela représente » explique Ivan Gazidis, dans un communiqué. « Avec Larry, que je connais depuis 20 ans, nous partageons les mêmes valeurs et la même passion pour le football que nous avons retrouvé chez les Verts. Nous voulons construire un projet ambitieux qui renforce l’influence du club et son rôle positif pour les Stéphanois. La force du club réside non seulement dans son identité et ses supporters, mais aussi dans le travail mené ces dernières années par la direction, qui a su bâtir un modèle solide sur lequel construire. Nous souhaitons travailler main dans la main, sur le long terme, avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent la réussite des Verts ! »

« Il fallait un nouvel actionnaire qui coche toutes les cases et ne soit pas un fonds d’investissement mais une entreprise qui connaît le sport avec des valeurs humaines fortes. C’est le cas de ce grand groupe canadien puissant et talentueux. Cela aura été un long chemin mais c’était ma mission essentielle d’assurer l’avenir durable de l’ASSE » ajoute Bernard Caïazzo, Président du Conseil de surveillance de l’ASSE. « Dès notre première rencontre à Toronto, lors d’un match de NBA j’ai senti que Larry était un homme de cœur, proche et respectueux des staffs et joueurs, et qui sera capable de donner à l’ASSE l’ambition dont rêvent tous ceux qui aiment les Verts. Nous avons grand espoir de conclure très prochainement. »

« L’ASSE est un très grand club, unique, avec une histoire et des valeurs chères à mon cœur de Stéphanois. 1957 est l’année où je suis tombé dans le Chaudron Vert, tour à tour supporter, sponsor et dirigeant. En 20 ans de Présidence, nous avons vécu et partagé avec tous les amoureux du club, des moments mémorables sur le terrain et en dehors, notamment avec la création d’ASSE Cœur-Vert puis du Musée des Verts. Face à l’évolution implacable du football, nous avons souhaité transmettre ce club mythique à un nouvel actionnaire ayant les capacités financières et sportives de développer un projet responsable et ambitieux. Allez les Verts ! » ajoute pour sa part Roland Romeyer, Président du Directoire de l’ASSE.