L’Atalanta Bergame jouera désormais au New Balance Arena

L’Atalanta BC et New Balance ont dévoilé aujourd’hui la prochaine étape de leur partenariat. Devenu sponsor officiel et créateur des maillots de l’Atalanta BC au début de la saison 2025/26, New Balance reprendra désormais les droits de dénomination du stade historique du club à Bergame. À compter d’aujourd’hui, le Stadio di Bergamo deviendra la New Balance Arena .

L’engagement envers la communauté et le développement de la prochaine génération de footballeurs sont au cœur de la relation entre l’Atalanta BC et New Balance. C’est pourquoi, dans le cadre de cet accord, New Balance a également obtenu les droits exclusifs de dénomination du centre de formation de l’Atalanta BC. Ce centre sera baptisé « New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini ».

Construit en 1928, ce stade est le domicile de l’Atalanta BC depuis près d’un siècle. Depuis son acquisition par le club en 2017, et sous la direction du président Antonio Percassi, du coprésident Stephen Pagliuca et du PDG Luca Percassi, le stade est devenu un symbole de l’ambition, de l’indépendance et de l’ancrage local de l’Atalanta – un héritage que New Balance est fier de soutenir et de perpétuer pour des générations de supporters.

La déclaration

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec New Balance, car nous partageons des valeurs communes : travail acharné, intégrité et profond engagement envers notre communauté. Nous espérons poursuivre sur cette lancée, sur le terrain comme en dehors. » (Stephen Pagliuca, coprésident de l’Atalanta BC)

A lire également : BYD et l’Inter Milan : Un partenariat électrisant pour 2025-2026