L’Atlético Madrid négocie avec Apollo Global Management la cession d’une majorité de ses parts. Une opération à 2,5 milliards d’euros qui pourrait bouleverser le paysage du football européen.

Le troisième plus gros club de la Liga – derrière les éternels FC Barcelone et Real Madrid – pourrait bientôt intégrer le portefeuille d’un acteur majeur du private equity américain. Selon plusieurs médias espagnols, les propriétaires du club madrilène sont en discussions avancées avec le fonds d’investissement Apollo Global Management en vue de céder une majorité des parts du club.

Contactés par l’AFP mardi 22 septembre, ni le club ni Apollo, société cotée à la Bourse de New York et gestionnaire d’actifs de plus de 800 milliards de dollars, n’ont souhaité confirmer officiellement ces informations. D’après le quotidien économique Expansion, Apollo ciblerait une acquisition auprès des quatre principaux actionnaires actuels : Miguel Angel Gil Marin, directeur général et actionnaire majoritaire via la holding Holdco (70,39 % du capital), Enrique Cerezo, président de l’Atlético, ainsi que les fonds Ares Management et Quantum Pacific.

Opération envisagée autour de 2,5 milliards d’euros

Dans le détail, Holdco est détenue à hauteur de 50,82 % par Gil Marin, 33,96 % par Ares Management et 15,22 % par Cerezo, tandis que Quantum Pacific, société britannique liée au magnat Idan Ofer, détient 27,81 % des parts du club. Apollo envisagerait une opération valorisant l’Atlético autour de 2,5 milliards d’euros, via un fonds dédié au sport doté de 5 milliards de dollars.

Cette possible prise de contrôle intervient alors que le club d’Antoine Griezmann explore une augmentation de capital destinée à renforcer son effectif et à financer son ambitieux projet immobilier : un nouveau centre d’entraînement situé à proximité du stade Metropolitano.

Avec cette transaction, Apollo pourrait ainsi marquer un tournant dans le paysage européen du football, en s’imposant comme un investisseur stratégique sur un marché où la convergence entre sport et finance ne cesse de s’intensifier.

À lire aussi : Antoine Griezmann lance la boutique en ligne de cartes à collectionner : GriziCards.com