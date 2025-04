Depuis son lancement en novembre 2024 – Soutiens ton Sportif, la plateforme initiée par la Fondation du Sport Français – ne cesse de faire parler d’elle. En seulement quelques mois, cette dernière a franchi une étape majeure : 400 cagnottes créées et un total impressionnant de 500 000 € collectés pour soutenir les athlètes de haut niveau. Ce cap, annoncé avec enthousiasme par la Fondation le 28 avril, marque une avancée significative dans l’accompagnement financier des sportifs français.

À l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de nombreuses cagnottes ont émergé pour aider les athlètes à financer leur préparation. Mais face à la dispersion des initiatives, identifier les besoins réels et structurer les soutiens s’est révélé complexe. Pour répondre à cet enjeu, la Fondation du Sport Français a donc développé Soutiens ton Sportif, une plateforme unique qui centralise les cagnottes des sportifs en quête de financement.

450 athlètes accompagnés

Le but ? Créer une véritable communauté de soutien autour des jeunes talents prometteurs, inscrits sur les listes ministérielles. Ce dispositif garantit ainsi une transparence totale et simplifie les contributions, mobilisant ainsi un large public. Aujourd’hui, 450 athlètes bénéficient déjà d’un accès à ce nouveau dispositif, et plus de 500 000 € ont été collectés depuis le lancement, démontrant la force de la solidarité sportive en France. En complément du Pacte de Performance, Soutiens ton Sportif ouvre de nouvelles opportunités aux TPE et aux particuliers souhaitant s’engager auprès des athlètes.

