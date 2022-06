Le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot extérieur « Or Olympique » pour la saison 2022-2023

En début de semaine, le FC Barcelone a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2022-2023. Conçu par Nike, ce kit s’inspire – comme le domicile – des Jeux Olympiques de 1992 organisées dans la ville espagnole il y a 30 ans.

Sur ce maillot en « Or Olympique », la marque au swoosh a placé quelques éléments d’une carte de la ville. Le club précise que les 5 couleurs des anneaux olympiques sont également présentes sur les extrémités des manches. En réalité, il semble que la couleur verte, plus flashy que sur les anneaux, a été quelque peu modifiée. Un résultat qui ressemble plus au premier abord au Rainbow Flag.

Un maillot floqué désormais du logo Spotify sur la face avant et UNHCR / ACNUR à l’arrière.

with rulers who had gold pic.twitter.com/BjGpkufUtG — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2022