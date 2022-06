Qatar Airways célèbre son nouveau contrat de sponsor maillot du Paris Saint-Germain

Ce matin, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Qatar Airways.

Partenaire Premium du club depuis 2020, la compagnie aérienne devient « Partenaire Principal » et le nouveau sponsor maillot face en remplacement de ALL (Accor Live Limitless).

Dans le cadre ce contrat pluriannuel, la compagnie aérienne s’affichera sur les maillots des équipes professionnelles masculine, féminine et des jeunes. Le journal L’Equipe annonce que Qatar Airways devrait verser une somme annuelle comprise entre 60 et 70 millions d’euros. Pour le handball, c’est Inetum qui sera de nouveau le sponsor maillot principal.

Le nouveau maillot envoyé à certains joueurs en vacances

Pour célébrer cette annonce, Qatar Airways a réalisé une vidéo dans laquelle la compagnie aérienne envoie le nouveau maillot du PSG floqué du nouveau sponsor à certains joueurs du club en vacances (Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Neymar JR, Ramos, Mbappé) à Doha (Qatar), Sao Paulo (Brésil), Ibiza (Espagne), Rio (Brésil), Madrid (Espagne) et New York (USA).

« L’annonce d’un nouveau partenaire maillot est une étape importante pour le club », déclare Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du Paris Saint-Germain, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de voir Qatar Airways renforcer son engagement auprès de la famille Paris Saint-Germain. Qatar Airways est extrêmement impliquée dans le sport. C’est une compagnie aérienne ambitieuse, l’une des plus acclamées au monde. En figurant sur le maillot rouge et bleu, Qatar Airways augmentera sa visibilité mondiale et son intégration dans le football quelques mois seulement avant le début de la Coupe du monde au Qatar et bien au-delà. ».

Outre la visibilité sur les maillots du PSG, Qatar Airways va renforcer sa présence au Parc des Princes avec une exposition accrue sur la panneautique LED et « une expérience VIP encore plus exceptionnelle ». En parallèle, la compagnie aérienne proposera un programme de fidélité voyageur officiel du Paris Saint-Germain et des voyages officiels pour les supporters. « Dans le même temps, l’aéroport international Hamad (HIA) de Doha, élu meilleur aéroport du monde pour la deuxième fois consécutive, et Qatar Duty Free (QDF) seront respectivement l’aéroport officiel et le duty free officiel du Paris Saint-Germain. QDF agrandira également la boutique officielle du Club de l’aéroport pour offrir aux fans une plus large gamme de produits officiels du club » ajoute le communiqué.

« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère dans notre partenariat avec l’un des plus grands clubs du monde – le Paris Saint-Germain » ajoute Thierry Antinori, Chief Commercial Officer de Qatar Airways. « Notre connexion avec le club n’a cessé de se renforcer, et la nouvelle saison mettra Qatar Airways en lumière sur les maillots du club ; l’un des maillots les plus reconnus du football. Comme Qatar Airways, le club a de grandes ambitions dans le football et nous sommes impatients de participer aux succès des années à venir ».

