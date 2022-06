Comment Nike a réalisé un nouveau chiffre d’affaires record sur l’exercice 2021-2022

En ce début de semaine, Nike Inc a dévoilé ses résultats financiers sur l’exercice 2021-2022 (1er juin – 31 mai).

Le géant américain, composé des marques Nike, Jordan et Converse, enregistre un nouveau chiffre d’affaires record de 46,71 milliards de dollars, soit une hausse de 6% (sans effets de change) par rapport au bilan d’il y a un an. La marge brute sur les 12 mois atteint les 46% et le revenu net s’élève lui à 6,046 milliards de dollars.

Dans le détail, la très grande majorité des revenus de Nike Inc provient des produits signés du swoosh (44,436 milliards $) et de Jordan Brand dont les résultats sont inclus avec ceux de Nike. Converse pèse un peu plus de 2,3 milliards de CA.

« Les résultats de Nike pour cet exercice témoignent de la force inégalée de nos marques et de notre lien profond avec les consommateurs », a déclaré John Donahoe, président et chef de la direction, NIKE Inc, dans un communiqué. « Nos produits innovants et notre leadership sur le digital prouvent que notre stratégie fonctionne alors que nous créons de la valeur grâce à notre volonté incessante de servir l’avenir du sport. »

+18% sur le site web de Nike

Tendance lourde, les revenus de Nike, qui célèbre ses 50 ans cette année, progressent fortement grâce à ses ventes en direct via ses boutiques physiques mais surtout grâce à son site web Nike.com.

Sur le digital, les ventes des produits Nike ont ainsi progressé de 18% en un an ! Outre le large choix d’articles, le site marchand Nike.com propose également de nombreuses promotions tout au long de l’année ainsi que des frais de livraison offerts pour les membres (inscription gratuite).

Une hausse des ventes via les canaux directs de Nike qui viennent assurer la hausse des revenus au global du groupe puisque le wholesale est lui en recul de 1% par rapport à l’année dernière.

L’Amérique du Nord reste le marché N°1, la Chine en léger recul

Bien évidemment, le territoire numéro 1 des ventes d’articles Nike reste l’Amérique du Nord (USA et Canada) avec 18,35 milliards de dollars.

Suivent l’Europe Middle East & Africa (EMEA), la Chine et l’Asie Pacifique & Amérique Latine. Notons que la Chine est le seul territoire à être en recul en terme de CA par rapport à l’année dernière.

Concernant les catégories de produits, c’est le segment du footwear (chaussures/baskets/sneakers sous toutes ses formes) qui génèrent le plus de revenus pour Nike et Jordan Brand avec un peu plus de 29 milliards de dollars. La chaussures arrive loin devant le textile et les accessoires.

Des dépenses d’administration et marketing en hausse de 14%

Pour soutenir la croissance de son chiffre d’affaires, Nike Inc effectue bien évidemment de nombreux investissements dans la recherche et développement mais également dans le marketing.

Pour cet exercice fiscal 2021-2022, Nike Inc a ainsi dépensé 14,8 milliards de dollars pour le selling et l’administratif. Un poste qui comprend les investissements marketing pour s’offrir les plus grands athlètes, ligues et clubs au monde comme LeBron James, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Rafael Nadal, le PSG, le FC Barcelone, la NFL ou encore la NBA pour ne citer qu’eux.

