Le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023 (et offre un maillot à vie)

Aujourd’hui, le FC Barcelone a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023.

Conçu par l’équipementier Nike, ce nouveau maillot est le premier floqué du logo de Spotify, nouveau sponsor maillot du Barça en remplacement de Rakuten. Précisons que le logo de la société spécialisée dans le streaming musical sera visible sur les maillots de l’équipe masculine et féminine (Stanley auparavant).

Au dos du maillot, le club espagnol affichera le logo UNHCR / ACNUR the UN Refugee Agency, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Ajoutons que pour le moment, le Barça n’a pas encore officialisé son prochain sponsor présent sur la manche gauche.

Les JO de Barcelona 92 mis à l’honneur

Dans son storytelling, Nike et le FC Barcelone ont tenu à célébrer les Jeux Olympiques de Barcelone 92 organisés il y a 30 ans en accompagnant le lancement du maillot avec la mention « The flame lives on » (la flamme est toujours vive).

The flame lives on 🔥 pic.twitter.com/MiSquNrZM2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022

« Le design de la tenue domicile 2022/23 évoque la nouvelle lumière qui s’est emparée de Barcelone, avec la création de nouveaux espaces et la connexion avec la mer, représentée en bandes bleu marine et bleu clair sur la partie frontale, dans le dos, ainsi que sur le col, les manches, les shorts et les chaussettes » explique le club blaugrana.

Le Barça offre un nouveau maillot par saison à vie

Pour accompagner le lancement de ce nouveau maillot domicile 22-23, le FC Barcelone a également lancé une activation plutôt sympa en annonçant offrir un nouveau maillot chaque saison « à vie » à un supporter.

En achetant le nouveau maillot, les supporters pourront en effet participer (sur inscription) à un tirage au sort pour tenter de gagner cette dotation « longue durée ».

Un unboxing réalisé par les joueurs et Xavi

Version match porté par les joueurs

Version stadium (replica)

