Le FC Séville et Socios.com étendent leur partenariat

ParMathieu Portogallo
24 novembre 2025
Le FC Séville et Socios.com étendent leur partenariat

Ce renouvellement de partenariat entamée en 2022 entre le FC Séville et Socios.com renforce l’engagement du club en faveur de la transformation numérique et d’une expérience supporter toujours plus innovante.

Socios.com – plateforme pionnière dans l’utilisation de la blockchain pour rapprocher les clubs de leurs fans à travers le monde – reste ainsi un sponsor officiel du FC Séville. Cette collaboration permet aux supporters, où qu’ils se trouvent, de participer activement à la vie du club.

Lancé il y a trois ans en partenariat avec Chiliz, le Fan Token du FC Séville ($SEVILLA) offre aux détenteurs des expériences exclusives et la possibilité d’influencer certaines décisions du club : design du brassard de capitaine, personnalisation du bus officiel, décoration du tunnel des joueurs ou encore choix du message affiché dans les vestiaires.

