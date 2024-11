Le film de la course des 24h du Mans 2024 sera diffusé en juin prochain

L’avant-première du film retraçant l’édition 2024 de la mythique course des 24h du Mans s’est tenue ce 26 novembre.

Ce mardi, l’ACO présentait son film-documentaire sur la course des 24h du Mans, comme chaque année depuis 2011. Au Palais des Congrès de la ville du Mans, plus de 1 300 personnes ont pu assister à cette avant-première retraçant le triomphe de l’écurie Ferrari ainsi que toutes les coulisses de cette course mythique. Le film sera diffusé en juin prochain sur la chaîne L’Équipe, diffuseur de la course, à la veille de l’édition 2025.

Présent dans la salle, on a beaucoup apprécié ce film de 2h réalisé par Christophe Hanquet et Julien Coibion. On regrette simplement l’absence de fil conducteur dans la première partie du documentaire et les insertions assez surprenantes de passages d’une vidéo YouTube. Mais les images notamment des crashs, dans les voitures, sous la pluie et dans la nuit sont impressionnantes et nous plongent véritablement dans les coulisses de la course. Il plaira tout autant aux incollables des 24h du Mans comme aux simples fans de course automobile.

