Adecco devient le recruteur officiel des 24h du Mans

Le groupe franco-suisse Adecco s’est associé pour 3 ans à l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), créateur et organisateur des 24 Heures du Mans. Il devient ainsi le recruteur officiel de la célèbre course d’endurance.

Dans le cadre de cet accord, Adecco va donc s’occuper de la gestion et du recrutement du personnel intérimaire intervenant sur les principales épreuves organisées par l’ACO. Parmi celles-ci, les 24 Heures du Mans, les 24 Heures Motos, les 24 Heures Camions, mais également Le Mans Classic ou encore Superbike.

Pour l’occasion, une équipe dédiée s’associera ainsi à l’agence Adecco du Mans pour optimiser le recrutement à l’échelle locale. La seule course des 24h du Mans fait intervenir près de 2 500 personnes. « En prévision de la prochaine édition qui se déroulera les 10 et 11 juin 2023, de nombreux postes sont à pourvoir : agent d’accueil et de contrôle, hôtes et hôtesses d’accueil, hôtes et hôtesses de caisse » explique le communiqué.

La filiale spécialisée du groupe, Adecco Médical, s’occupera également des contrats intérimaires du personnel médical pour les activités pistes de l’ACO.

« C’est une grande fierté d’accompagner un événement régional aussi prestigieux que les 24 Heures du Mans et particulièrement pour cette course du centenaire ! » explique Gérald Jasmin, directeur général d’Adecco France. « L’esprit d’équipe, la recherche de la performance, l’exigence mais aussi la passion du public sont au cœur de notre accord avec l’ACO pour fonder ce partenariat. »

« L’Automobile Club de l’Ouest organise des dizaines d’événements, chaque année, sur ses circuits. Au-delà de nos bénévoles si précieux pour la réussite de nos épreuves, nous devons nous doter de personnel temporaire afin d’offrir à nos spectateurs une expérience toujours plus qualitative et plus sûre. Adecco est une référence en matière de recrutement et nous sommes particulièrement heureux de partager des convictions communes sur l’aspect social et solidaire. » ajoute Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

À lire aussi