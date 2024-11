F1 – Puma nouvel équipementier d’Aston Martin Aramco dès 2025

A quelques courses de la fin de la saison 2024, l’écurie Aston Martin Aramco Formula One officialise la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Puma.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, l’équipementier allemand déjà bien implanté dans l’univers motorsport sera partenaire officiel vêtements de sport, « athleisure » et équipements techniques de l’écurie à compter de la saison 2025. Le logo Puma sera un sponsor visible sur la monoplace AMR25. Des collections spécifiques seront notamment produites pour le plus grand bonheur des fans.

« Nous sommes ravis d’accueillir PUMA dans la famille Aston Martin Aramco. Ce partenariat célèbre notre volonté commune d’innovation, de vitesse et de précision, des valeurs qui trouvent un écho auprès des fans du monde entier. Ensemble, nous façonnons une nouvelle façon pour les fans de se connecter avec notre équipe, et nous sommes ravis de voir comment cette collaboration prendra vie en 2025. » explique Lawrence Stroll, président exécutif de l’équipe Aston Martin Aramco Formula One, dans un communiqué.

Driven by speed. Designed for passion. Aston Martin Aramco F1 x @pumamotorsport. pic.twitter.com/5tKBNQY2UX — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 13, 2024

