Gérard Piqué lève 60 millions d’euros pour accélérer le développement de la Kings League

Aujourd’hui, la « Kings League » lancée par l’ancien joueur de football Gerard Piqué et la société Kosmos a annoncé avoir levé 60 millions d’euros pour poursuivre son développement.

Créée en 2023, la compétition de foot à 7 présente en Espagne et en Amérique latine va très prochainement se décliner en format « Coupe du Monde », avec la « Kings World Cup » disputée au Mexique à la fin du mois de mai.

Pour mener à bien ce tour de table de 60 millions d’euros, l’opération a été menée par Left Lane Capital (capital-risque) et Fillip (holding spécialisée dans le sport et le divertissement). Cassius, un fonds de capital-risque basé à Atlanta, était le seul investisseur déjà présent dans la société.

« Lorsque nous avons lancé Kings League il y a un an, nous avions l’ambition de transformer le sport et le divertissement à l’échelle mondiale. Cet investissement valide non seulement l’impact et le potentiel de notre vision, mais nous permet également de passer à la vitesse supérieure » explique Gerard Piqué, dans un communiqué. « Nous sommes en train de créer un écosystème unique et différent, faisant évoluer l’avenir du sport et du divertissement vers une nouvelle dimension à laquelle des millions de jeunes du monde entier veulent participer. Nous sommes encore une jeune entreprise, mais nous avons de grands objectifs pour atteindre un public mondial en créant l’une des propriétés intellectuelles les plus divertissantes au monde ».

A date, la Kings League revendique plus de 13 millions de followers sur ses plateformes digitales et plus de 82 millions de vues sur TikTok. La chaîne officielle Twitch est notamment la deuxième chaîne en langue espagnole la plus regardée au monde, « et la ligue de football la plus regardée au monde sur TikTok, avec des audiences supérieures à celles de la Liga ou de la Premier League ».

Outre l’organisation de la Kings World Cup 2024, la société souhaite développer d’autres championnats locaux après ceux en Espagne et en Amérique Latine.

La Kings World Cup 2024, qui débutera le 26 mai prochain, réunira 32 équipes du monde entier. Une compétition « dirigée » par Zlatan Ibrahimović et qui réunira des créateurs de contenu ainsi que des célébrités du football comme Neymar, Francesco Totti, Samir Nasri, Rio Ferdinand, Eden Hazard, Mario Gotze, Andriy Shevchenko,… Une compétition qui offrira la somme d’1 million de dollars à l’équipe victorieuse.