AmineMaTue rejoint la Kings World Cup 2024 de Gerard Piqué

Amine, le renommé streamer français, a confirmé sa participation à la Kings World Cup 2024, une compétition organisée par Gerard Piqué, prévue au Mexique du 26 mai au 8 juin prochain.

Dans une vidéo pleine d’autodérision et la réponse « Se queda » on comprend que le jeune streamer de 29 ans accepte le défi lancé par Gérard Piqué. Il prendra les rênes d’une équipe représentant la France et aura comme tâche de sélectionner les 12 meilleurs joueurs français et 1 coach pour participer à la Kings World Cup qui offrira 1 million de dollars à l’équipe vainqueur.

Dans la vidéo partagée sur Twitter (11 millions de vues en moins de 24h), Amine apparaît aux côtés de Neymar JR et Piqué. L’occasion pour le français d’affirmer son engagement à mener l’équipe française « au sommet du monde », comme il l’a promis à sa communauté.

KINGS WORLD CUP ⚽️ COUPE DU MONDE 7vs7

32 équipes au Mexique

KINGS WORLD CUP ⚽️ COUPE DU MONDE 7vs7

32 équipes au Mexique

Notre but : être sur le toit du monde. Soyez prêts le casting de la coupe va être monstrueux. A partir du 26 MAI sur ma chaîne 😀

Les fans auront l’opportunité de contribuer en choisissant le nom et l’écusson de l’équipe par un vote en ligne. Les inscriptions pour les sélections sont ouvertes sur KingsLeague Pro France jusqu’au 24 mars. La compétition verra s’affronter 32 équipes, comprenant 10 équipes de Kings Espagne, 10 d’Amériques et 12 invitées du reste du monde. Avec ses règles innovantes, cette compétition de football à 7 promet d’être l’événement sportif en ligne de l’année, suscitant déjà l’intérêt d’un large public, notamment en Espagne et en plein essor en France. Gerard Piqué et Amine réaliseront prochainement un live dans lequel le catalan explique qu’il répondra à toutes les questions des fans français.