Le gouvernement espagnol et LaLiga lancent la campagne « Spain Awaits You » pour relancer le tourisme en Espagne

A l’occasion de la reprise du championnat de football espagnol ce soir, le gouvernement espagnol et la Confédération espagnole des entreprises s’associent à LaLiga pour lancer la campagne promotionnelle « Spain Awaits You ».

Avec le retour de la LaLiga Santander, l’Espagne a l’occasion de s’exposer de nouveau aux yeux du monde entier. Une fenêtre médiatique sur laquelle compte bien miser le gouvernement pour relancer l’activité touristique en plaçant le pays comme une destination sûre.

Grâce aux matchs de D1 et D2, la ligue espagnole va offrir une large visibilité à cette campagne. Un logo dédié #SpainAwaitsYou a ainsi été conçu et sera bien visible lors des diffusions des match à l’international. Les réseaux sociaux seront également un support de communication privilégié pour faire passer le message de la campagne « Safe Sport, Safe Tourism » (Deporte Seguro, Turismo Seguro).

« L’Espagne vous attend ! »

« L’Espagne est prête à accueillir en toute sécurité les touristes internationaux à partir du 1er juillet. Nous nous sommes bien préparés à garantir les normes de sécurité les plus élevées dans l’ensemble de notre industrie touristique en déployant plus de 20 protocoles uniformes pour l’ensemble du pays » a précisé a Isabel Oliver, la secrétaire d’État au Tourisme. « Nous voulons que les touristes se sentent en confiance et nous envoyons un message très clair qui sera amplifié par cette campagne : l’Espagne vous attend ! »

Le président de la Liga, Javier Tebas, a ajouté qu’il se sentait extrêmement fier que le football professionnel puisse continuer à contribuer à accroître la visibilité de l’Espagne au-delà des frontières et à soutenir l’économie du pays. « Le football et LaLiga jouent un rôle clé dans la promotion de l’Espagne dans le monde entier, c’est pourquoi il est si important pour nous de faire partie de ce projet. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l’Espagne sorte de cette situation le plus rapidement possible. »