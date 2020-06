OL – Jean-Michel Aulas revient sur le manque à gagner lié à la crise sanitaire et à la décision du Conseil d’État

Cet après-midi, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas tenait une conférence de presse de « rentrée » alors que son équipe est la première de Ligue 1 à reprendre.

Face à l’actualité brûlante de la décision du Conseil d’État hier, le président de l’OL a notamment redonné quelques chiffres économiques sur la situation. « Pour cette saison 2019-2020, nous étions parti pour réaliser un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros, mais là, on nous a privé, par une décision étonnante, de 100M€. Le PSG a annoncé que sa perte de chiffre d’affaires sera de 180M€… Si on nous prive de Coupe d’Europe la saison prochaine, ça représente des moyens en moins et ça se cumule avec ceux liés directement à la crise. Il y aura un manque à gagner sur cet exercice mais également les prochains. Nous avons pas loin de 400M€ de fonds propres, notre modèle permet de fabriquer de l’EBITDA, je suis entrepreneur et pas que dans le football… Si on veut avoir la capacité de s’en sortir, il faut être en bonne condition économique. Nous allons continuer à investir, chez les femmes et les garçons, nous en avons la capacité. »

En fin de conférence de presse, Jean-Michel Aulas a également fait un point sur le futur Naming du stade puisque le contrat de 3 ans signé avec Groupama expire au 31 juillet. « Nous avons plusieurs pistes dont l’une est la poursuite avec Groupama. Le COVID-19 pose quelques questions supplémentaires… Nous avons d’autres groupes qui s’intéressent au dossier… Les choses vont s’éclaircir, avant le 30 juin. »