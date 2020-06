José Mourinho nouvel ambassadeur d’Audi

A l’occasion de la réouverture de ses concessions au Royaume-Uni et de la reprise de la Premier League, Audi annonce la signature d’un contrat de partenariat avec José Mourinho.

Déjà sponsor de Tottenham Hotspur depuis 2018, le constructeur automobile s’offre l’image de l’actuel coach des Spurs. Pour célébrer cette union, le portugais a reçu une Audi Q8, le premier SUV coupé de la marque.

« C’est un grand privilège de devenir ambassadeur Audi. C’est une marque de luxe avec une réputation phénoménale pour la qualité, la technologie et la sécurité » précise José Mourinho dans un communiqué.

We’re ready when you are. Back open and with our new ambassador Jose Mourinho on board @SpursOfficial. You can book an appointment at your nearest showroom now. #AudiTogether #COYS pic.twitter.com/f7vn26HHy6

— Audi UK (@AudiUK) June 8, 2020