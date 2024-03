Podcast « Entreprendre dans le sport » : Alex Dreyfus, CEO de Socios.com et Chiliz

Partenaire du PSG depuis 2018, la plateforme de Fan Token Socios.com vient de passer une nouvelle étape dans sa relation avec le club parisien qui va intensifier son rôle dans la blockchain Chiliz.

Dans le dernier podcast « Entreprendre dans le sport » de Sport Buzz Business, nous avons reçu Alex Dreyfus, le CEO de Chiliz et Socios.com pour tout savoir ou presque sur le business de cette activité et son fonctionnement.

Ancien co-fondateur de Winamax, Alex Dreyfus, s’est confié à nous pendant un peu moins d’une heure sur le business model de cette activité de Fan Token. L’occasion pour l’entrepreneur français qui vit à Malte depuis de nombreuses années de nous partager également de nombreuses anecdotes comme la période Lionel Messi au PSG.

Retour sur la folie Messi pour le Token PSG

« Une partie de la compensation de Lionel Messi était payée en token PSG, un montant significatif » rappelle Alex Dreyfus dans le podcast. Avant de détailler. « Il me semble que le bonus à la signature de Messi avec le PSG était de 30 millions d’euros de mémoire selon certains médias. Le PSG a généré plus ou moins ce montant là avec la vente de token PSG la semaine avant l’arrivée de Messi au Paris Saint-Germain. Quand la rumeur Messi est arrivée, ça a créé une demande énorme pour le token PSG. C’était en plein milieu du bull market, de la bulle crypto de 2021. Ca a généré énormément de revenus. Le PSG n’avait pas besoin de ça pour financer (l’arrivée de l’argentin) mais le montant du revenu généré par la vente des token PS, a été le même montant que le bonus de signature du joueur. »

« Le montant du revenu généré par la vente des Token PSG a été le même montant que le bonus de signature du joueur. »

« Le Token PSG au Brésil était échangé plus que le bitcoin au Brésil à ce moment, il y a eu un élan incroyable, probablement trop d’une certaine façon mais c’est un grand moment dont on se souviendra » ajoute Alex Dreyfus.

Messi n’est plus ambassadeur de Socios.com

Pendant sa période de joueur du PSG, Lionel Messi signe un contrat individuel d’ambassadeur avec Socios.com en 2022. Un contrat d’une durée de 3 ans est alors annoncé en cette année de Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

« Messi n’est plus ambassadeur de Socios.com. Avec du recul, ce n’est pas le genre d’initiatives que l’on va refaire je pense. Notre métier, c’est de travailler avec des équipes, pas avec des athlètes. C’était de l’image, c’est bien, mais c’était une erreur, on aurait du se concentrer sur créer de l’intérêt pour les fans, créer un lien entre Messi et le produit et pas faire juste du Branding »

Premier club à avoir rejoint Socios.com, le PSG et son partenaire ont émis à l’époque du lancement un total de 20 millions de fan token. « Les 20 millions n’ont pas été vendus au lancement, c’est un sujet à long terme. »

Le business model de socios.com

Dans notre podcast à écouter ici, Alex Dreyfus, nous a également détaillé le business model de l’activité de socios.com dont voici quelques extraits : « Nous avons 2 métiers. Le premier, c’est d’émettre des tokens, des jetons, et on partage le revenu généré par la vente. L’autre métier, c’est la place de marché avec Socios.com qui prend des commissions quand on achète un token, il y a des frais, c’est un revenu régulé »

« Nous avons 300 salariés dans le monde et des bureaux dans 9 pays. Nous avons des bureaux techniques en France avec une quarantaine de développeurs. »

Quels marchés clés ?

« La France n’existe pas.. nos plus gros marchés sont la Turquie et le Brésil, puis le Japon, la Corée, l’Italie,… on ne fait pas de marketing en France. Le Fan Token PSG est principalement pour le marché international. Le numéro 1 en terme de revenus c’est le Paris Saint-Germain, c’est le premier club qui nous a rejoint, ils ont l’historique. Et puis la dynamique Messi a été ultra positive à un moment donnée,… aujourd’hui, c’est le seul club qu’on connait qui a un employé dédié au web3 ».