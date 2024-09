L’agence Lafourmi accompagne Decathlon dans sa campagne promotionnelle du nouveau ballon de l’UEFA Europa League

Cette semaine, c’est au tour de la nouvelle formule de l’UEFA Europa League de débuter. Pour les 3 prochaines saisons au minimum (2024-2027), c’est la marque Decathlon qui sera le fournisseur du ballon officiel de la compétition qui réunit 36 équipes.

Pour marquer le coup et communiquer sur ce nouveau rôle, Decathlon a lancé une campagne de communication internationale sur de nombreux territoires avec l’agence Lafourmi.

« C’est cette capacité à défier la logique qui rend la marque si exceptionnelle »

Dans le spot vidéo réalisé par Fred de Pontcharra (Wanda), le distributeur et fabricant d’articles de sport rappelle son ADN et l’un de ses principes, à savoir défier la logique. « Lorsque le bon sens dicte qu’il faut plus de deux secondes pour monter une tente, que respirer sous l’eau est irréalisable avec un tuba, ou que le meilleur ballon ne peut jamais être le plus abordable, Decathlon réinvente les règles. C’est cette capacité à défier la logique qui rend la marque si exceptionnelle. Notre campagne raconte cette histoire : celle d’une marque qui ouvre de nouvelles perspectives. » détaille Thibaut Cornet, Président de Lafourmi dans un communiqué.

Une campagne poussée notamment au Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pologne, Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique et Portugal.

Précisons que sur les ballons utilisés en matchs et ceux vendus au grand public, on retrouve les deux logos Kipsta et Decathlon. Un ballon vendu dans sa version haut de gamme au prix de 80€.

« Le football incarne à merveille la philosophie Ready-To-Play de Decathlon. C’est un sport universel, que l’on peut pratiquer partout et par tous, dès lors qu’on a un groupe d’amis et un ballon. Avec Kipsta, nous offrons un élément essentiel à chaque rencontre, améliorant l’expérience de chaque joueur, qu’il soit un professionnel sur le terrain lors d’un match UEFA, ou un jeune débutant jouant dans la cour de récréation. » ajoute Frédéric Boistard, Directeur des sports fédérés chez Decathlon. Pour rappel, Kipsta est le ballon officiel de la Ligue 1 et Ligue 2 depuis 2022.

Pour découvrir le ballon de la Ligue Conférence sur les pelouses, il faudra patienter encore une semaine.

