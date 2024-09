EGYM, qui détient notamment le français Gymlib, annonce une levée de fonds de 180M€ et dépasse le milliard de valorisation (licorne)

Ce matin, EGYM, qui détient notamment Gymlib en France, a annoncé une levée de fonds de 200 millions de dollars pour « redéfinir l’avenir du fitness et de la santé connectée ».

Avec cette levée de 180 millions d’euros, le groupe d’origine allemande est désormais valorisé à plus d’un milliard de dollars, ce qui fait d’EGYM une licorne. C’est évidemment loin d’être une fin en soi mais ce chiffre permet de placer EGYM sur la carte du sport et notamment du fitness.

Un nouveau tour de table dirigé par L Catterton, une société d’investissement et Meritech Capital, une société de capital-risque de la Silicon Valley spécialisée dans la technologie.

EGYM propose principalement des équipements intelligents et des solutions numériques pour les équipements de salles de sport. En 2022, le groupe intègre Gymlib qui propose des abonnements de sport aux entreprises.

« Ce tour de table soutiendra son expansion mondiale, avec un accent particulier sur le marché français grâce à l’intégration, en 2022, de GYMLIB dans son réseau de bien-être d’entreprise EGYM Wellpass. La levée de fonds permettra à EGYM d’accélérer le développement de ses solutions numériques avancées et de ses équipements intelligents, offrant ainsi des entraînements personnalisés basés sur les données » précise un communiqué. « Aux États-Unis, EGYM prévoit d’étendre rapidement sa présence, tandis qu’en Europe, l’accent sera mis sur le renforcement de sa position historique, notamment en France et en Allemagne. Depuis l’acquisition de Gymlib en 2022, EGYM a solidifié sa présence en France et vise à atteindre un million de salariés éligibles pour son offre sport et bien-être dans les 24 mois à venir. »

« Avec cet investissement, nous sommes plus que jamais déterminés à renforcer notre position de leader en Europe et dans le monde, notamment en France et en Allemagne, tout en accélérant notre expansion aux États-Unis. Nous visons à atteindre un million de salariés éligibles en France dans les deux prochaines années grâce à notre plateforme EGYM Wellpass. » ajoute Philipp Roesch-Schlanderer, PDG et co-fondateur d’EGYM.

« Cette levée de fonds est une opportunité majeure pour renforcer notre impact. Atteindre un million de salariés éligibles en France dans les 24 mois à venir est un objectif ambitieux qui souligne notre engagement commun à révolutionner le bien-être en entreprise. » ajoute Sébastien Bequart, CEO et cofondateur de Gymlib.

