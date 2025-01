Le Snipes Deck : un lieu iconique au cœur du Parc des Princes

Dans le cadre de son partenariat officiel Culture & Communauté avec le PSG – Snipes, pionnier mondial du streetwear – a inauguré un nouvel espace dédié à la communauté au Parc des Princes : Le Snipes Deck. Un lieu où se rencontrent l’énergie du style urbain et l’ambiance unique du club.

Le Snipes Deck a bénéficié d’une première exposition médiatique « en prime time », mercredi 22 janvier, lors de la victoire du PSG contre Manchester City (4-2) en Ligue des Champions. Un succès importantissime pour le club de la capitale dans la course aux 24 places qualificatives pour les 1/16 de finale de « la coupe aux grandes oreilles ». Et surtout le moment idéal pour dévoiler ce lieu unique.

L’événement a en effet réuni des personnalités prestigieuses, parmi lesquels les joueurs des San Antonio Spurs, présents à Paris pour les NBA Paris Game 2025. Ces invités d’honneur ont vécu une expérience exclusive au Snipes Deck, enrichie d’animations sur-mesure. Service de barber, broderie personnalisée sur les écharpes du match et une afterparty animée par DJ Ashty ont ainsi prolongé l’euphorie de la soirée.

Snipes et le PSG, ça matche

Dans les faits, le Snipes Deck offre une expérience exclusive à ses invités via la billetterie officielle du club ou sur invitation via Snipes. Cet espace incarne parfaitement l’identité urbaine de la marque, avec un design inspiré du béton brut, des éclairages reprenant les tons bleu et rouge, emblématiques du PSG et de la culture parisienne. Le lieu intègre également des éléments de design similaires à ceux du nouveau magasin Snipes, récemment ouvert à Saint-Denis. Un mur d’exposition mettant en avant les maillots du PSG et une installation inspirée d’un arrêt de bus parisien viennent compléter l’esthétique du lieu.

Un engagement fort envers la communauté PSG

Il est important de noter que ce lieu iconique sera aussi un excellent trait d’union entre le club et sa communauté de fans, et particulièrement la nouvelle génération. Et cela, par le biais d’initiatives comme le Snipes Club Tour qui permettra à des enfants et des jeunes issus de clubs de la banlieue parisienne de vivre des journées de match inoubliables, comprenant bien sûr un passage au Snipes Deck.

Dans le futur, Snipes prévoit également d’animer cet espace avec de gros événements, comme des DJ sets les jours de match ou des célébrations autour de moments clés.