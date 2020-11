Le Havre Athletic Club envoie une HACBOX à ses sponsors avant le derby normand contre le SM Caen

A l’occasion de son match contre « le voisin normand » du Stade Malherbe Caen, le Havre Athletic Club (HAC) va mettre en place plusieurs initiatives à destination de ses partenaires et de ses supporters qui seront privés de stade en raison des mesures sanitaires.

Privés des salons VIP du stade Océane, les sponsors du HAC vont notamment recevoir une « HACBOX » en amont du match programmé samedi à 15h. Comme nous l’a précisé le club, plus de 150 partenaires vont être livrés dès demain.

« Grâce notamment aux produits des fournisseurs du club, et à la participation des joueurs pour les empaqueter, la Box est composée de boissons, de snackings sucrés et salés, d’une écharpe et d’un guide avec un contenu exclusif pour suivre, à distance, la rencontre » précise le communiqué. « La HACBOX symbolise la volonté du HAC d’être au cœur des entreprises et de nourrir des relations de proximité avec ses partenaires ».

Sur les réseaux sociaux, le HAC a lancé l’opération #NormandieCielEtMarine invitant les fans du club à afficher leurs couleurs et leur soutien. Des messages qui seront affichés sur les écrans du Stade Océane et dans le vestiaire des joueurs samedi. En amont de la rencontre, le speaker officiel partagera également les coulisses de la rencontre sur les réseaux sociaux du HAC.

Comme notre speaker @PierrePissavyY, soutenez nos 𝑪𝒊𝒆𝒍&𝑴𝒂𝒓𝒊𝒏𝒆 avec vos messages de soutien ! #NormandieCielEtMarine pic.twitter.com/MGu7nTxDkE — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) November 14, 2020

https://twitter.com/HAC_Foot/status/1329092003578081281

Enfin, pour ce derby normand, les joueurs du HAC porteront un short floqué du logo HAC Fans (fédération des supporters). Côté merchandising, le club du Havre profite du match contre Caen pour offrir le flocage pour l’achat d’un maillot.