La RATP prolonge avec la Fédération Française de Rugby jusqu’en 2024

Hier, la Fédération Française de Rugby (FFR) a annoncé le renouvellement de son partenariat avec le Groupe RATP jusqu’en 2024.

Partenaire de la FFR depuis 2005, la RATP s’est réengagée dans le cadre d’un contrat de 4 saisons (2020-2024). Dans le cadre de cet accord, la RATP mettra à disposition de solutions de transport comme une flotte de deux cars et un véhicule de 9 places pour les déplacements du XV de France et des équipes étrangères.

« Pendant cette crise sanitaire, le Groupe s’adapte en mettant en place un protocole strict : désinfection de chaque véhicule après chaque prestation, gel hydroalcoolique et masques obligatoires pour chaque passager et distanciation physique à l’intérieur des véhicules dans la mesure du possible » précise le communiqué.