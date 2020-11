Crise des droits TV Ligue 1 – Téléfoot (Médiapro) : Le bon moment pour s’abonner à Canal+ ?

En pleine crise des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en raison du non paiement de Médiapro et de la chaîne Téléfoot, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et les clubs sont dans une situation plus que précaire.

Une des solutions qui revient avec insistance depuis le début de cet épisode est celle d’un changement de diffuseur. Hier sur RMC, les présidents du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot et du FC Nantes Waldemar Kita ont évoqué avec engouement un éventuel nouveau contrat avec Canal+ et ou d’autres diffuseurs si Mediapro faisait défaut et qu’un accord ne soit pas trouvé.

Déjà détenteur de 2 matchs par journée de championnat de Ligue 1, les abonnés Canal+ verraient évidemment d’un bon oeil l’arrivée potentielle de nouveaux matchs dont les plus belles affiches. Mais à quel prix ? Les offres d’abonnements à Canal+ seraient-elles revues à la hausse ? S’abonner dès aujourd’hui aux offres sport de Canal+ semble être un pari qui peut s’avérer payant dans quelques semaines…

En ce moment, Canal+ propose une offre à 25€/mois pendant 2 ans incluant les chaînes beIN SPORTS. Comptez 34,90€/mois pendant 2 ans pour le pack sport incluant Canal+, Canal+ Sport, bein SPORTS ou encore Eurosport. (Le détail des offres promos en ce mois de novembre ici)

Des offres intéressantes surtout lorsque l’on sait que l’UEFA Champions League sera de retour sur Canal+ et beIN SPORTS à partir de l’été prochain.