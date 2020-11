David Beckham signe un contrat de partenariat pluriannuel avec le jeu vidéo FIFA d’EA Sports

Aujourd’hui, EA SPORTS a annoncé la signature d’un partenariat pluriannuel avec David Beckham. L’ancien international anglais sera notamment jouable dans le jeu vidéo FIFA 21 et aura sa propre couverture en ligne.

« Être capable de donner la possibilité à nos joueurs d’avoir accès à une icône du calibre de David Beckham est un exemple marquant de notre constante volonté de trouver de nouvelles manières d’enrichir encore plus EA SPORTS FIFA pour les membres de notre communauté. » précise Nick Wlodkya, Vice President et General Manager d’EA SPORTS FIFA, dans un communiqué.

« Pour célébrer son retour dans le jeu, les joueurs qui joueront à FIFA 21 avant le 15 janvier 2021 recevront un item David Beckham non-transférable dans FIFA Ultimate Team, et le recevront en tant que VOLTA « Groundbreaker » (Stars Emblématiques) à partir du 15 décembre 2020. De plus, en reconnaissance de ses succès sur et en dehors du terrain, Beckham sera ajouté dans le jeu en tant qu’Icone dans FIFA Ultimate Team à partir du mois de décembre » précise EA Sports.

En tant qu’icône FUT, David Beckham rejoint une longue liste de joueurs de légende comme Cantona, Pelé, Gullit, Eto’o, Suker, Henry, Van Basten, Ronaldinho…