Patrice Martin officialise sa candidature au poste de Président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

Hier, l’ancien champion français de ski nautique Patrice Martin a officialisé sa candidature au poste de Président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). L’élection se déroulera le 29 juin 2021.

Sous la signature « Ensemble, préparons l’avenir du Sport Français », Patrice Martin, actuel vice-Président du CNSOF en charge des médias et Président de la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard souhaite ainsi succéder à Denis Massiglia, Président du CNOSF depuis 2009.

Les 5 grandes ambitions de Patrice Martin

– Redessiner la place et le rôle de chaque acteur en privilégiant la COLLABORATION utile et efficace, plutôt que la cohabitation

– Poursuivre la transformation engagée du fonctionnement de l’institution et de sa GOUVERNANCE

– Renforcer la REPRESENTATIVITÉ du Sport et du Mouvement Sportif

– Performer au plus haut niveau avec des MÉDAILLES Européennes, Mondiales, Olympiques et la progression du rang de la France à l’international

– Augmenter l’ACCESSIBILITE à la pratique sportive pour toutes et tous

« Le Sport est un élément essentiel de notre société. Ma conviction est qu’il a la capacité à être plus agile, plus performant et plus adapté aux besoins de chacun. Mon ambition est de faire de « La Maison du Sport Français » la représentation matérielle de l’unité du Sport Français, de tous les sports, avec méthode, non pas en imposant mais en associant. C’est avec vous, qu’ « Ensemble », nous préparerons et nous construirons l’avenir du Sport Français » précise Patrice Martin dans un communiqué.