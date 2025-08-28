Sport en France signe un partenariat exclusif avec Amaury Sport Organisation

Sport en France, la chaîne dédiée à la promotion de toutes les disciplines sportives, annonce un partenariat exclusif avec Amaury Sport Organisation (A.S.O.), l’un des leaders mondiaux dans l’organisation d’événements sportifs.

Cet accord, signé pour les saisons 2025 et 2026, permettra aux téléspectateurs français d’accéder gratuitement à une sélection prestigieuse de compétitions internationales, renforçant ainsi l’engagement de la chaîne à rendre le sport accessible à tous.

Une programmation riche et variée

Ce partenariat offre une vitrine exceptionnelle à une multitude de disciplines sportives, allant du cyclisme aux courses d’obstacles, en passant par les sports mécaniques, le marathon, le VTT et le swimrun. Parmi les événements phares diffusés en différé sous forme de programmes de 26 ou 52 minutes, on retrouve :

Cyclisme : Tour de Hongrie 2026 // Arctic Race of Norway 2025 et 2026 // Lidl Deutschland Tour 2025 et 2026 // Czech Cycling Tour 2025 et 2026 //CRO Race 2025 et 2026, ainsi que les critériums de Singapour et Saitama by Le Tour de France 2025 et 2026.

Sports mécaniques : Saudi Baja Hail 2026 // Abu Dhabi Desert Challenge 2026 // South African Safari Rally 2025 et 2026 // BP Ultimate Rally-Raid Portugal 2025 et 2026 // Rallye du Maroc 2025 et 2026 // Al Qassim Rally 2025 et 2026 // Dubai International Baja 2025 et 2026 // Jeddah Rally 2025 et 2026, ainsi que les revues annuelles W2RC 2025 et 2026.

Marathon : Marathon de Barcelone 2026.

VTT : Roc d’Azur 2025 et 2026.

Endurance Swimrun : One Water Race 2025 et 2026.

Courses d’obstacles : Spartan Ultra World Championships à Morzine (France) // Sprint World Championship à Hvar (Croatie) // Trifecta World Championship à West Virginia (USA) // Super WC Mammoth (USA) et Beast World Championship à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) pour 2025 et 2026.

La déclaration

« Grâce à cet accord avec A.S.O., nos téléspectateurs pourront vivre la ferveur de compétitions prestigieuses, partout dans le monde. Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à une marque aussi forte et charismatique de l’organisation sportive en France et à l’international qu’Amaury Sport Organisation. Ce partenariat vient renforcer une offre de Sport en France déjà riche de nombreux accords, aussi bien nationaux qu’internationaux. Il constitue une nouvelle étape importante dans notre mission : proposer au plus grand nombre un accès gratuit à une offre sportive toujours plus large, diversifiée et emblématique. » (Romain Schindler, Directeur général de Sport en France)

