TikTok x ATP Tour : un partenariat mondial axé sur la création de contenu

TikTok et l’ATP Tour ont annoncé récemment un partenariat mondial stratégique axé sur la création de contenu, visant à proposer des formats captivants sur les athlètes de l’ATP et le tennis aux fans de la Gen Z et des Millennials. Et cela, à travers des collaborations avec des créateurs innovants. Focus.

Ce partenariat renforce un engagement commun à enrichir l’expérience des fans, attirer de nouveaux publics vers le sport et renforcer les liens entre l’ATP Tour, ses joueurs, ses tournois et la communauté mondiale de fans.

Le partenariat repose sur deux piliers principaux :

l’engagement des joueurs, en aidant davantage d’athlètes de l’ATP à développer une présence sur TikTok et en offrant aux fans un accès exclusif aux coulisses du sport

le Tennis Creator Network, qui identifie et soutient les créateurs TikTok pour produire des contenus attrayants lors des ATP Masters 1000 et d’autres événements de l’ATP Tour.

TikTok et l’ATP Tour inviteront également des créateurs TikTok de tous les marchés des ATP Masters 1000 aux Nitto ATP Finals pour mettre en lumière l’événement à travers une perspective unique, en collaborant avec les diffuseurs, les joueurs et les tournois.

