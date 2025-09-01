Optic 2000 s’engage avec Sandrine Martinet, icône du para judo

Optic 2000 annonce un partenariat d’un an avec Sandrine Martinet, star du para judo français. Ce projet incarne l’engagement de l’enseigne à promouvoir l’inclusion et l’accès équitable à la santé visuelle, tout en sensibilisant au handicap visuel.

Sandrine Martinet, touchée par l’achromatopsie, une maladie génétique rare altérant fortement la vision, a transformé sa différence en force. Sur les tatamis comme dans la vie, elle symbolise le courage, l’engagement et l’inclusion, des valeurs au cœur de la mission d’Optic 2000. En tant qu’ambassadrice, elle devient de facto une voix puissante pour faire évoluer les mentalités autour du handicap visuel et de l’accessibilité du sport.

Ce partenariat se traduit par des actions concrètes. Optic 2000 mettra son expertise en basse vision au service de l’athlète, en lui fournissant des équipements optiques adaptés pour faciliter son quotidien.

De son côté, l’intéressée participera à des événements organisés par l’enseigne, tant en interne qu’en externe, pour partager son parcours inspirant et ouvrir le dialogue sur la réalité du handicap visuel.

Parmi les moments forts prévus :

un colloque sur la basse vision destiné à la communauté médicale et scientifique

des rencontres avec les associés et collaborateurs d’Optic 2000.

Pour rappel, Optic 2000 avait officialisé en mai 2025 un partenariat exclusif de deux ans avec Alex et Kylian Portal, frères nageurs paralympiques médaillés aux Jeux de Paris 2024.

La déclaration