Allianz devient supporter officiel de la Coupe du monde Féminine de Rugby 2025, qui se déroulera en Angleterre du 22 août au 27 septembre prochains. Cet engagement s’inscrit dans la volonté du groupe allemand de promouvoir l’inclusion, l’égalité et une meilleure représentation des femmes dans le sport.

Réunissant 16 équipes nationales à travers sept villes britanniques, l’événement connaît un engouement sans précédent, avec plus de 330 000 billets déjà vendus, surpassant les records d’affluence de l’édition précédente.

Point d’orgue de la compétition, la finale se tiendra le 27 septembre à l’Allianz Stadium de Twickenham (Londres), promettant d’être le match féminin de rugby le plus suivi de l’histoire.

« Cette Coupe du monde est bien plus qu’un événement sportif : c’est une formidable opportunité de faire rayonner les valeurs d’inclusion, de collectif et d’ambition. Nous sommes fiers de soutenir les équipes féminines de rugby sur la scène internationale », souligne ainsi Constance Wiblé, Directrice Marque et Communication d’Allianz France.

Pour information, Allianz promeut également l’initiative « The Road to Allianz Stadium », un programme d’activation internationale destiné à fédérer et inciter les fans à s’impliquer activement en amont du tournoi. Dans les participants seront mis au défi de parcourir à pied la distance équivalente entre le Stadium of Light de Sunderland, hôte du match d’ouverture, et l’Allianz Stadium, domicile de la finale.