Le Paris FC annonce un partenariat officiel avec AlphaTauri

Le Paris FC officialise un partenariat avec AlphaTauri, marque de mode et lifestyle premium de Red Bull, qui devient l’habilleur officiel des équipes professionnelles masculine et féminine dès cette saison.

Ce partenariat unit l’ambition d’excellence du Paris FC et l’approche innovante d’AlphaTauri en design, alliant dynamisme et modernité. AlphaTauri fournira les tenues de présentation pour les équipes, le staff et la direction lors des événements officiels, tout en bénéficiant d’une visibilité au stade Jean Bouin et sur les supports de communication du club.

Pour information, AlphaTauri est également liée à l’Atlético de Madrid et le RB Leipzig.

La déclaration

« Nous sommes fiers de compter AlphaTauri parmi nos fournisseurs officiels. En habillant nos joueurs et joueuses, notre staff et notre direction, AlphaTauri contribue à projeter l’image professionnelle et moderne que le Paris FC construit, sur et en dehors du terrain. » (Pierre Ferracci, Président du Paris FC)

A lire aussi : Marco Neppe, nommé directeur sportif du Paris FC