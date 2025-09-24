Marco Neppe, nommé directeur sportif du Paris FC

À partir du 1er octobre, Marco Neppe succédera à François Ferracci au poste de directeur sportif du club de la capitale.

L’intéressé a passé une dizaine d’années au FC Bayern Munich, au sein duquel il a occupé le post de directeur technique de 2021 à 2024, après avoir exercé des responsabilités dans le domaine du scouting et du recrutement. À ce titre, il a joué un rôle important dans la gestion de l’effectif et dans le recrutement de talents de haut niveau, pendant une période faste pour le club bavarois.

La déclaration

« Le Paris FC est ravi d’accueillir Marco Neppe à la direction sportive. Marco Neppe va nous apporter son expérience de haut niveau dans un des plus grands clubs européens, au palmarès prestigieux. Dans la phase de transition que connaît le Club, avec son accès à la Ligue 1, ses compétences pour poursuivre la mise en place d’un effectif de qualité seront précieuses. Je lui souhaite une pleine réussite, en particulier dans l’accompagnement de notre équipe première et dans nos interventions sur le marché des transferts dont on connaît la complexité. François Ferracci a joué un rôle essentiel ces deux dernières années, dans la constitution d’un effectif cohérent et dans son management au quotidien, pour permettre notre retour au plus haut niveau du football français. Il s’est également totalement impliqué dans les recrutements du dernier mercato. Dans l’animation de la politique sportive, il a notamment donné une impulsion décisive au développement de notre centre de formation. Je le remercie très sincèrement pour l’investissement qui a été le sien depuis sa prise de responsabilité et lui souhaite le meilleur pour la suite. » (Pierre Ferracci, Président du Paris FC)

